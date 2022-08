Juventus-Roma: Bonucci ko, chance Miretti, idea Milik subito

TORINO - Brutta notizia alla vigilia di Juventus Roma: tocca registrare, ancora un po’ a sorpresa, l’assenza di Leonardo Bonucci. In mattinata ha sentito ancora fastidi alla gamba, al muscolo, dunque insieme con l’allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di alzare bandiera bianca. Non è il caso di rischiare uno stop a lungo termine a maggior ragione in un periodo così zeppo di partite. Contro la Roma dunque probabilmente scenderanno in campo ancora Rugani e Bremer Insieme con Danilo e Alex Sandro in corsia. A centrocampo ha possibilità Miretti di giocare insieme con Locatelli e Rabiot. In alternativa spazio a McKennie. In attacco molto quotato il tridente Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Anche se Allegri sta riflettendo sulla possibilità di schierare subito Milik In un 4-4-2 con Cuadrado e Kostic esterni di centrocampo e il nuovo acquisto e Vlahovic centrali. Non è così scontato, però, aldilà dei dubbi tattici, che arrivi il via libera burocratico in tempo utile.