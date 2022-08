Szczesny, caviglia destra ko: esce in barella in Juve-Spezia

TORINO - Brutte notizie in casa Juve con l'infortunio rimediato da Szczesny al 41' del match tra i bianconeri e lo Spezia. Il portiere polacco, uscito in presa alta su corner degli avversari, è ricaduto male sul terreno di gioco atterrando sul piede di Rabiot che ha portato alla distorsione della caviglia destra dell'estremo difensore juventino. Immediato l'intervento dei soccorsi che hanno immobilizzato la caviglia del giocatore per poi portarlo fuori in barella. Tanta sofferenza per Szczesny uscito con le mani sul volto, al suo posto Perin.