Juve, Marchisio incensa Miretti: "Che personalità, bravo"

TORINO - Nella vittoria della Juve contro lo Spezia non ci sono solo il secondo capolavoro di fila su punizione di Vlahovic e il primo gol in maglia bianconera di Milik, ma anche l'ottima prestazione di Miretti. Il classe 2003, che ha fatto molto bene anche contro Roma, sta sfruttando al meglio l'assenza di Pogba, convincendo Allegri. E su Twitter arrivano gli elogi di un altro centrocampista che ha fatto la storia della Juventus, Marchisio: "Bravo bravo Miretti. Altra prestazione di personalità (e non solo). Una gran bella notizia", ha scritto.