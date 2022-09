Juve, paura Szczesny. Ansia Bremer

TORINO- Il brutto infortunio rimediato ieri da Wojciech Szczesny proprio non ci voleva. Quanto, brutto, lo si scoprirà nei prossimi giorni. Ma intanto i primi accertamenti a cui è stato sottoposto l’ex Arsenal ieri sera hanno «escluso fratture» , come ha spiegato Massimiliano Allegri nel post partita. Ma il modo e la dinamica in cui il portierone si è fatto male lasciano molto dubbi per le prossime partite, a partire da quella di Firenze di sabato e dall’esordio in Champions di martedì in casa del Paris Saint Germain. I tempi di recupero del polacco si capiranno nei prossimi giorni . Ieri sera, a caldo, è iniziata a circolare la voce: la Juventus sta valutando se sia il caso /ci sia la possibilità di intervenire sul mercato . Ma l’esito dei primi esami e la successiva esclusione di fratture non dovrebbe portare a interventi last minute. Nelle prossime ore verrà valutato anche Gleison Bremer , la cui richiesta di uscita anticipata dal campo contro lo Spezia ha generato un po’ d’ ansia .

Riecco Bonucci

Allegri, però, recupererà Leonardo Bonucci per Firenze. Il capitano ha giocato la prima di campionato, poi si è fermato per un fastidio muscolare. Oggi dovrebbe ricominciare a lavorare con il resto della squadra, allenandosi regolarmente. Da tabella, sarà convocato per il Franchi dove giocherà uno spezzone di gara propedeutico ad un pieno utilizzo martedì contro il Psg. S’è capito una volta di più, in queste prime settimane di campionato (contro la Sampdoria in particolar modo) quanto possa essere importante il “piede” di Bonucci quando si tratta di sbloccare situazioni delicate (contro squadre blindate e ben organizzate) pescando qualche lancio preciso in profondità o cambio di campo.

Secondo lo stesso criterio di Bonucci, si attende un ulteriore passo in avanti da parte di Angel Di Maria. L’argentino è reduce dallo stop rimediato durante l’esordio in bianconero, in Juventus-Sassuolo: lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Ieri è subentrato nella ripresa, sabato sarà più in forma, martedì potrebbe essere quasi al top. C’è ancora da attendere, invece, per il recupero degli altri infortunati: con Federico Chiesa serve ancora pazienza, così come per Kaio Jorge. Paul Pogba resta un rebus.