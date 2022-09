Fiorentina-Juve, pure Bremer ora a rischio turnover

TORINO - Con il calendario che prosegue a tamburo battente, la Juventus oggi dovrà effettuare soltanto poco più che una rifinitura prima di viaggiare per Firenze dove domani, calcio d’inizio ore 15, affronterà la Fiorentina . Gara importante di campionato per molteplici ragioni ma anche impegno che cade tre giorni prima dell ’ esordio in Champions League , con i bianconeri impegnati martedì sera al Parco dei Pirincipi di Parigi nella complicata trasferta contro il Paris Saint Germain .

Turnover per Allegri

Alla luce di questo tour de force non solo mentale ma anche fisico, ci si aspetta un turnover comunque significativo da parte di Allegri che non a caso già contro lo Spezia ha utilizzato come titolari Gatti e Kean. Difficile che il secondo trovi una seconda chance consecutiva dopo la prova opaca con i liguri mentre per Gatti qualche opportunità in più c’è. Tutto o molto dipenderà dalle condizioni di Bremer che nel finale di mercoledì sera ha chiesto il cambio per crampi e quindi anche per motivi di opportunità potrebbe vivere il suo primo turno di riposo.