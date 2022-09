Juve, Allegri: "Fiorentina difficile. Paredes titolare? Devo decidere"

TORINO - "La partita di domani è difficile, giocare contro la Fiorentina è sempre complicato. Pensiamo prima a questa e poi alla Salernitana, per noi è importante fare risultato. Paredes subito? Non ho ancora deciso la formazione. Voto al mercato? Difficile dirlo, la società ha lavorato bene in entrata e in uscita, sono arrivati giocatori che volevamo e sono rimasti i giovani", così Allegri nella conferenza stampa che anticipa la sfida alla Fiorentina. Tornando su Paredes: "Ha grande entusiasmo, aumenta la qualità dei centrocampisti con Fagioli, Miretti e Locatelli, aspettando Pogba. Abbiamo anche Rabiot e McKennie, abbiamo miscelato bene, ora lavoriamo bene per ottenere il massimo".

Allegri su Zakaria e Arthur "Zakaria? C’è stata questa possibilità, si sentiva chiuso. Faccio un in bocca al lupo a lui e ad Arthur, sono contenti. Ora noi pensiamo a recuperare Pogba e Chiesa per essere al completo. Domani ci sarà qualche cambio perché poi giocheremo a Parigi in Champions. Bonucci sta bene, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria invece non è in condizione ottimale, ma sta meglio. Rabiot ha un ematoma sulla coscia e domani non sarà a disposizione".

Allegri: "Riposa Vlahovic? Vediamo..." "Squadra allegriana? La società è stata brava, avevamo l’obiettivo di mantenere dei giovani per utilizzarli, vedi Miretti. Sono contento che Fagioli sia rimasto, Soulé è in crescita, ci sono anche Gatti e Kean. Sono contento. Reazione di Kean dopo il cambio? Non me ne sono neanche accorto, comunque ha giocato bene, è sereno. Non è disponibile nemmeno Szczesny, ha una forte distorsione ma ha escluso fratture. Far riposare Vlahovic? Mi hai dato una buona idea, ci penserò. Vedremo domani, abbiamo tante partite".