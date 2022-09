Allegri promuove il mercato della Juve: "Paredes cambia il valore del centrocampo"

TORINO - Alla vigilia del match contro la Fiorentina, e dopo la consueta conferenza pre-gara, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN ospite del programma "Kickoff". Il tecnico bianconero ha in primis analizzato l'avvio di stagione e il mercato: "Sono soddisfatto, abbiamo sei punti in più dell'anno scorso però ne abbiamo lasciati quattro per strada. Sul mercato la società ha lavorato molto bene, sono contento. Speriamo di recuperare a breve, non questo mese, Pogba e Chiesa, quando saremo al completo potremo fare una bella stagione". Su Vlahovic, ex di giornata nel match del Franchi: "Dusan è sereno e tranquillo, ha già giocato due volte a Firenze l'anno scorso: è pronto per giocare, se decido di metterlo". Parole d'elogio per il neo acquisto Paredes: "Porta esperienza, qualità, geometrie, aumenta il valore tecnico del centrocampo".