Juve, gli auguri social a Montero: l'allenatore dell'Under 19 compie 51 anni

TORINO - Giornata di festa in casa Juve. Il club bianconero omaggia Paolo Montero: l'ex difensore centrale, in forza alla Juve a cavallo tra anni '90 e 2000 e attuale allenatore dell'Under 19, compie proprio oggi 51 anni. La 'Vecchia Signora' festeggia, con un tweet, l'allenatore uruguaiano: "Un felice compleanno ad un campione bianconero ed ora nostro coach dell'Under 19, Paolo Montero".