Juve, serve tempo ma non c’è: Allegri e la squadra in cantiere

TORINO - «Quanto tempo ti occorre?». «Il tempo che puoi darmi». Il dialogo tra Theoden e Aragorn in uno dei momenti clou di “Le due torri”, secondo capitolo del Signore degli anelli cinematografico di cui quest’anno ricorre il ventennale, si adatta bene all’attuale momento della Juventus di Massimiliano Allegri. Che per assemblare una squadra profondamente cambiata (in meglio, in due reparti su tre, ma cambiata) ha bisogno di tempo, ma dovrà riuscire a farsi bastare quel poco che un calendario compresso come mai gli concederà. Pena il rischio di trovarsi pericolosamente staccato dal vertice alla ripresa del campionato dopo il Mondiale e di compromettere il passaggio del turno in Champions League.

Serve tempo... Almeno un po’, di tempo, ad Allegri però ne serviva e ne serve. All’indomani della chiusura del mercato, su Tuttosport abbiamo sottolineato come la società abbia costruito «La Juve di Max, ribaltata in otto mesi», evidenziando i sei cambi tra la “squadra ideale” del settembre 2021 e la “squadra ideale” di adesso. Sei cambi, due per reparto: Bremer e Gatti, o Bonucci considerando l’undici titolare, per De Ligt e Chiellini; Pogba e Paredes per Locatelli (o Rabiot) e Bentancur; Di Maria e Vlahovic per Dybala e Morata. Sei cambi (ai quali aggiungere gli innesti di Miretti, Kostic e Milik), per quanto quasi sempre migliorativi (quasi sempre perché Bremer e Gatti non sono al livello di De Ligt e Chiellini), richiedono però tempo per essere assorbiti. Tanto più che alcuni sono stati piuttosto recenti: Paredes, l’uomo destinato a dettare i tempi, è sceso in campo a Firenze due giorni dopo essersi presentato ai nuovi compagni, Milik è arrivato poco più di una settimana fa, Kostic da meno di un mese. Una situazione che ricorda un po’ l’inizio della stagione 2015-16, quando la Juventus, anche allora guidata da Allegri, aveva cambiato moltissimo (peraltro perdendo Pirlo, Vidal e Tevez) e iniziato anche decisamente peggio di adesso, con appena una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate. Tra l’altro il giocatore che più degli altri deve garantire la continuità con il passato e trasmettere un certo tipo di mentalità, Bonucci, e i due acquisti che più degli altri possono alzare la qualità della squadra bianconera, Pogba e Di Maria, sono stati tutti vittime di infortuni. Pogba non ha ancora giocato e non lo farà prima di ottobre, Di Maria e Bonucci si sono fermati dopo il Sassuolo rientrando il primo con lo Spezia e il secondo a Firenze.