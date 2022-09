Juve, ecco la terza maglia: spuntano il rosa e il blu

La Juventus e l'Adidas hanno ufficializzato la terza maglia dei bianconeri per la stagione 2022/2023. Confermate le indiscrezioni di Footy Headlines, secondo cui la terza divisa sarebbe stata caratterizzata da un disegno astratto su uno sfondo rosa e blu. Come annunciato dalla stessa società bianconera, la divisa farà il suo esordio nel match di Serie A all'Allianz Stadium contro la Salernitana in programma domenica 11 settembre alle 20:45. In una nota pubblicata sul sito del club si legge: "Tornano due colori che hanno caratterizzato la nostra storia, il rosa e il blu, per l’occasione fusi a creare un effetto caleidoscopico unico. Una maglia intrisa di storia, ma che guarda al futuro. Come nella prima e nella seconda maglia, anche qui troviamo intessute le stelle, simbolo di magia che rappresenta la storia della Juventus: in questo terzo kit la stella viene reinventata come parte di un modello caleidoscopico ingegnerizzato nel tessuto. Sul colletto e sui risvolti delle maniche troviamo il blu, con le strisce sulle spalle e i loghi bianchi sul petto che spiccano nella vivacità della divisa".