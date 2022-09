Juve, Capello e il consiglio ad Allegri: "Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista"

"La Juve non può giocare in questa maniera. Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra e tornare a vincere. La Juventus va a momenti, non si capisce cosa voglia fare". Lo ha dichiarato Fabio Capello negli studi di "Sky Sport" sulla Juventus di Massimiliano Allegri.