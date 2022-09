Juve, per Di Maria niente Salernitana

TORINO - Archiviata la Champions League, anche se soltanto per una settimana (mercoledì c’è la sfida con il Benfica), la Juventus si rituffa sul campionato. Dopo la doppia trasferta consecutiva Firenze-Parigi, domenica all’Allianz Stadium arriva la Salernitana allenata da Davide Nicola. Prima dell’incrocio europeo contro i portoghesi, i bianconeri hanno la necessità di ritrovare la vittoria in campionato dopo il pareggio contro la Fiorentina. Se Paul Pogba, di cui parliamo sopra, non tornerà prima di otto settimane, l’altro assente di lusso di Parigi - ossia Angel Di Maria - salterà anche la sfida contro la squadra campana. Il Fideo, dopo l’infortunio con il Sassuolo all’esordio in Serie A, il rientro nel secondo tempo contro lo Spezia e il ritorno in campo dal primo minuto contro i viola, ha accusato un nuovo fastidio. Proprio per questo Allegri ha esentato l’ex Psg dalla trasferta di Champions e lo stesso farà domenica. L’obiettivo del tecnico livornese è quello di recuperare Di Maria per la seconda partita del girone europeo. Quella di mercoledì contro il Benfica, altra squadra di cui il connazionale di Lionel Messi è un ex. Il club del presidente Manuel Rui Costa, che del giovane Di Maria è stato anche compagno a fine carriera, nel 2007 è stato il primo a intuire la classe dello juventino, prelevandolo dal Rosario Central. E il Benfica, in estate, ha fatto anche un tentivo per riportare a “casa” Angel, che però alla fine ha preferito proseguire il suo tour europeo aggiungendo anche una tappa italiana. Già, perché in mezzo il sudamericano ha giocato anche nel Real Madrid, nel Manchester United e nel Psg, lasciato a parametro zero a giugno dopo 7 anni di successi.