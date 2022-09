Juve-Salernitana, ora Allegri deve vincere: 352, 433 o 442, le probabili formazioni

TORINO - Da oggi, dopo la giornata di riposo, Massimiliano Allegri ha una sessantina di ore per s cegliere la formazione che affronterà domenica sera la Salernitana all’Allianz Stadium. Ovviamente valuterà le condizioni fisiche dei singoli alla luce di quanto sono stati utilizzati in queste prime sei partite stagionali e di chi è reduce da acciacchi. Ma a condizionare l’undici bianconero che scenderà in campo sarà anche la sfida successiva, Juventus-Benfica di mercoledì , cioè la partita di Champions League da vincere a tutti i costi per inseguire la qualificazione agli ottavi. Dopo il ko di Parigi è diventato obbligatorio non soltanto per smuovere la classifica, ma anche per fermare la diretta concorrente al secondo posto che garantisce il passaggio del turno.

Così come Dusan Vlahovic è rimasto in panchina a Firenze, in vista della trasferta di Parigi contro il Psg, non stupirebbe se il tecnico livornese decidesse di risparmiare Juventus-Salernitana a qualche big per averlo rigenerato per la Coppa. Ma prima ancora dei singoli, Allegri ha il dubbio sul sistema di gioco: anche se il tecnico ripete che i numeri (4-3-3, 3-5-2 o 4-4-2) contano poco, dipende dagli interpreti, l’incertezza riguarda come intende schierare l’attacco e la difesa: se appare abbastanza scontato che dietro torni a una retroguarda a quattro dopo l’esperimento a tre di Parigi (Bremer, Bonucci, Danilo), in attacco resta viva la doppia opzione, ovvero puntare sulla coppia d’attacco oppure sul tridente.