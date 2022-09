Di Maria e Paredes, cena con vista su Torino: "Brindiamo!"

TORINO - "Che i nostri brindisi non finiscano mai": così scrive Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, a Camila Galante, dolce metà di Leandro Paredes, a corredo di un “cin cin” condiviso davanti al cielo di Torino, con la Mole illuminata sullo sfondo e i cuori bianconeri a sancire la sacra fedeltà alla loro nuova squadra. Dalla splendida villa con piscina del Fideo si gode un panorama mozzafiato e così i due campioni della Juventus con rispettive famiglie hanno pensato bene di organizzare una cena a lume di candela, loro che si conoscono da una vita: entrambi in “fuga” dal Paris Saint-Germain, entrambi ambiziosi e vogliosi di giocarsi una grande stagione in bianconero, con il Mondiale in Qatar da non fallire a difesa dei colori della nazionale dell’Argentina.