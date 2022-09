Juve-Salernitana, Allegri: "Locatelli out, gioca Paredes. Di Maria torna col Benfica"

TORINO - "L'insidia della partita viene dal post-Champions. La Salernitana, poi, tra quelle che lottano per la salvezza è una delle migliori. Nicola l'hanno scorso ha fatto un grandissimo lavoro e quest'anno ha proseguito. Noi dovremo fare una partita tosta perché ci servono i 3 punti. Locatelli ha avuto un affaticamento e non ci sarà, quindi sicuramente giocherà Paredes , che si è inserito bene. D i Maria probabilmente tornerà mercoledì con il Benfica, fuori ci sono i soliti noti: Szczesny, Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e Aké". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Salernitana.

Allegri su Psg-Juve

"Di positivo Psg-Juve ha lasciato che dopo il 2-0 abbiamo avuto una bella reazione. Non mi piace però che dopo Parigi siamo diventati anche simpatici, noi dobbiamo diventare antipatici perché vuol dire che siamo vincenti. Non dobbiamo diventare simpatici e bellini, altrimenti mi arrabbio molto. Trovo allucinante che ci siano stati commenti gioiosi dopo una partita persa. Va bene la reazione e va bene la prestazione, ma non si può essere contenti dopo una sconfitta. Adesso abbiamo una partita molto importante da affrontare con la giusta serietà".

Allegri: "Scudetto? Sono ottimista come Elkann"

"So che c'è grande voglia di lavorare e di tornare a vincere. Dall'inizio ci mancano dei giocatori importanti e avrei avuto la possibilità di fare più cambi. Al 13 Novembre dobbiamo essere nelle migliori condizioni di classifica. Non possiamo rovinare tutto in questo mese. Le parole di Elkann sullo Scudetto? L'ottimismo che ha l'ingegnere mi rende molto contento e lo sono anch'io".

Allegri su Kean, Vlahovic, Milik e Chiesa

"Kean a Parigi è entrato bene, invece a Firenze male. A sinistra però è più facile per lui. Vlahovic? Noi cerchiamo di aiutarlo e lui sta migliorando sotto questo aspetto. L'altro giorno qualcuno ha detto che Haaland ha toccato gli stessi palloni. Milik a Firenze ha toccato 30 palloni e ha nelle sue caratteristiche quello di fare da raccordo nel gioco. A Parigi Dusan ha giocato molto bene tecnicamente. Vlahovic e Milik insieme? Con questi numeri mi mandate al manicomio. È una questione di caratteristiche di giocatori. Milik e Vlahovic hanno dimostrato di poter giocare insieme. Domani non so se giocheranno insieme perché Milik era tanto che non giocava così. Quanto torna Chiesa? Spero di averlo prima della sosta del Mondiale. Al 100% lo avremo a gennaio".

Allegri sulle critiche

"Non mi danno fastidio le critiche, io sbagliando vedo le cose in maniera diversa. Alleno la Juventus e so che dobbiamo tornare a vincere e lo facciamo con passione. Noi lavoriamo con serietà per portare la Juventus dove le compete. Vincere è una cosa straordinaria. Lo scorso anno non abbiamo vinto niente e dobbiamo avere ancora più fame".