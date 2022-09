Juve: Locatelli e Rabiot out, ma con il Benfica c’è Di Maria

TORINO - Nessun miracolo dell’ultima ora: Manuel Locatelli e Adrien Rabiot non recuperano per il match di domani contro il Benfica e infatti in mattinata hanno saltato la rifinitura. Assente anche Alex Sandro, uscito acciaccato dalla gara contro la Salernitana. Se Szczesny è sulla via del recupero (ma contro i portoghesi giocherà Perin), Angel Di Maria si è allenato regolarmente e domani sarà a disposizione. Saltata la serata da ex a Parigi, il Fideo proverà a rifarsi contro un’altra sua ex squadra.