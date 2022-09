Juve, Del Piero e il primo gol in Champions League: ricordi social

Esattamente 27 anni fa, il 13 settembre del 1995, Alessandro Del Piero segnava il suo primo gol in Champions League con la maglia della Juventus in casa del Borussia Dortmund, nel match finito per 3-1 in favore dei bianconeri (gli altri gol furono segnati da Padovani e Conte). Un gol “alla Del Piero”, ovvero un tiro a giro a beffare il portiere sul secondo palo, che poi sarebbe diventato il suo marchio di fabbrica. L’ex numero 10 e storico capitano della Juve lo ha voluto ricordare con un post su Instagram, caricando il video dell’azione accompagnato dalla didascalia: “Il primo gol in Champions League non si scorda mai”. E, a giudicare dalle reazioni e dai commenti sotto il post, sembra che neanche i tifosi bianconeri abbiano intenzione di dimenticarsene così presto.