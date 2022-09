Juve, i convocati di Allegri per il Benfica: Szczesny ancora fuori

TORINO - È tutto pronto per la sfida tra Juventus e Benfica, valida per la seconda giornata del girone H di Champions League. I bianconeri tornano a giocare in Europa dopo il ko all'esordio contro il Psg. Il tecnico Massimiliano Allegri ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida all'Allianz Stadium. Rientra Di Maria mentre sono ancora assenti Alex Sandro, Locatelli, Rabiot e Szczesny, non ancora recuperati dei rispettivi infortuni.