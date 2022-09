La Juve sta deragliando: per favore, fate qualcosa

E, soprattutto, c’è sconcerto nel constatare che dal 15 di agosto al 14 di settembre siano successe sempre le stesse cose, senza aver mai apprezzato un miglioramento. C’è sempre un barlume di speranza in ogni partita, ma non basta mai o quasi. Se si mettono insieme 45’ contro la Roma, 10’ contro la Fiorentina, 15’ contro la Salernitana, 25’ contro il Benfica si ottiene una buona prestazione della Juventus: quattro partite per farne una. Non può andare bene così. Ed è spaventoso vedere giocatori esausti, svuotati nella testa e nei muscoli, dopo appena un mese di stagione. Allegri finora si è rifugiato in una comunicazione controversa, l’ha buttata in caciara, si è spesso contraddetto, è parso via via meno sereno. Adesso è a un bivio: o cambia immediatamente passo o la Juventus rischia di buttare via un’altra stagione, perdendo un mucchio di soldi e rovinando il centenario della proprietà Agnelli.

Non è solodi, sono evidenti anche ledei. E non è detto che l’del tecnico, auspicato da una sempre più larga maggioranza dei tifosi, sia la soluzione a tutti i problemi della Juventus. Ma è necessario che qualcunoe in fretta, la stagione sta deragliando dopo appena sei partite di campionato e due di Champions League, entrambe perse, stabilendo un nuovo record negativo per la storia della. Ma al netto di situazioni che possono essere ancora(in Champions però serve un mezzo miracolo a questo punto), lascia sgomenti vedere unacosì

Dall’altra parte, Dusan Vlahovic, 7,5 milioni netti a stagione, non riesce a stoppare un pallone come si deve, non effettua un passaggio preciso, resta fuori dal gioco e spesso per colpa sua. Di Maria è fisicamente spento. Cuadrado un fantasma. McKennie il solito pasticcione. Mancano tanti giocatori decisivi. Solo colpa di Allegri? Forse no, ma adesso è lui l’unico che può fare qualcosa. Poi potrebbe fare qualcosa la società, ma non è detto che al tecnico convenga.