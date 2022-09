Juve, anche i calciatori sotto accusa: ora servono uomini

TORINO - Onore al merito e in un certo senso anche al demerito. Visto che comunque capitan Leonardo Bonucci e compagni (quasi tutti) hanno avuto il coraggio e il senso di responsabilità di andare sottocurva e scusarsi, contriti, mentre i tifosi bianconeri sfogava tutto il loro rammarico, la rabbia, la delusione, la frustrazione, l’incredulità a suon di decibel fischianti. E’ successo nel dopo partita di Juventus-Benfica 1-2 e si è trattato di un gesto “alto” e apprezzabile quasi quanto l’inizio, di Juventus-Benfica, battezzato dal gol lampo di Arkadiusz Milik. Peccato per ciò che c’è stato nel mezzo. Nel mezzo, come ormai capita non di rado, ci sono stati errori, svarioni, disattenzioni, atteggiamenti non sempre consoni. Proteste e lamentele. Letture sbagliate dei momenti. E ancora black-out mentali, oltre che fisici. Bonucci in questo senso è stato molto chiaro: «Sì, sono preoccupato, non lo nascondo. Usciamo dalla partita troppo spesso, vuoi per un fatto mentale o fisico, facciamo fatica a tenere costanti le partite. Purtroppo stiamo attraversando questo momento in cui facciamo fatica dopo il gol segnato. C’è poco da dire, dobbiamo soltanto stare zitti, lavorare e guardare avanti». E gli ha fato eco Mattia Perin: «Dobbiamo capire da cosa dipende questa situazione perché altrimenti pecchiamo di maturità durante una partita. Abbiamo iniziato benissimo e poi c’è stato una specie di blackout, ma ci sta succedendo spesso. Se sapessimo da cosa deriva, saremmo già intervenuti. Dobbiamo stare zitti e lavorare. È ovvio che non va bene così, lo sappiamo noi per primi. Cerchiamo di parlarci, capire e lavorare su cosa dobbiamo intervenire, soprattutto i più grandi. Dobbiamo trovare la quadra, non ci sono altre soluzioni».

Tant’è: è evidentemente questione di testa, più che di piedi. Di concentrazione e motivazioni più ancora che di tattica e scelta degli uomini. Anche perché, oggettivamente, Allegri potrà anche avere dimostrato di incidere in negativo con certe decisioni o previa determinate impostazioni, tuttavia in campo ci vanno poi altri. Ci vanno giocatori pagati svariate volte tanto rispetto ai colleghi della Salernitana e della Sampdoria e anche del Benfica.