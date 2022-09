La Juve ricorda il debutto di Trezeguet: "Qual è il miglior gol?"

TORINO - Quasi una vita in bianconero, dal 2000 al 2010, dieci anni di successi e gol per Trezeguet alla Juventus. Ancora oggi l'attaccante francese è il miglior marcatore straniero della storia della Vecchia Signora con 171 reti, e tra i bomber più prolifici di sempre. La sua storia con la Juve è cominciata il 16 settembre del 2000, esattamente ventidue anni fa oggi, debuttando con quei colori addosso. Proprio il club bianconero l'ha voluto ricordare sui social: "Il debutto di David Trezeguet in bianconero #OnThisDay nel 2000. Il tuo goal preferito di David?", questo il sondaggio lanciato ai tifosi. Difficile dirlo, c'è l'imbarazzo della scelta.