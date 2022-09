Juve, cosa deve accadere adesso?

Tanto imprevedibile e umiliante è stata la sconfitta della Juventus a Monza, quanto prevista la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina. Era difficile immaginare una squadra tanto molle e inerme dopo una settimana che, tra Var e Benfica, avrebbe dovuto produrre rabbia e orgoglio. Molto più facile anticipare che la partita contro il Monza non avrebbe comportato rischi per il destino di Allegri. Questo per le ragioni che stanno reggendo l’impatto dell’unanime scontento dei tifosi e, soprattutto, del rischio che la stagione deragli, causando così anche ingenti danni finanziari.Tanto imprevedibile e umiliante è stata la sconfitta della Juventus a Monza, quanto prevista la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina. Era difficile immaginare una squadra tanto molle e inerme dopo una settimana che, tra Var e Benfica, avrebbe dovuto produrre rabbia e orgoglio. Molto più facile anticipare che la partita contro il Monza non avrebbe comportato rischi per il destino di Allegri. Questo per le ragioni che stanno reggendo l’impatto dell’unanime scontento dei tifosi e, soprattutto, del rischio che la stagione deragli, causando così anche ingenti danni finanziari.