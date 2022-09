Lewandowski: "Milik? La maglia della Juve gli sta bene"

Sono 14 i giocatori della Juve convocati dalle rispettive nazionali per amichevoli e gare di Nations League, tra cui anche Milik con la Polonia. Sul centravanti bianconero, che nella crisi che sta vivendo la squadra di Allegri comunque si è messo in luce, dando il suo apporto in termini di gol, ha parlato il suo compagno di reparto in nazionale Lewandowski: "Gli ho detto che la maglia della Juventus gli sta bene. La cosa più importante è che facciamo bene: siamo sempre andati d'accordo dentro e fuori dal campo", ha detto dal ritiro a Varsavia. "Tenendo presente che giochiamo entrambi regolarmente e siamo in forma, potrebbe essere un vantaggio per la Nazionale e spero che in queste partite si veda", ha aggiunto la punta del Brcellona.