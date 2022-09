Juve, Di Maria da gestire

L'accusa

Qualità e curriculum non si discutono: è stato preso proprio per elevare il livello della squadra, anche e soprattutto nel contesto internazionale. Finora non c’è riuscito, pure per colpe non sue di cui parleremo più avanti. Negli occhi dei tifosi ci sono gli ultimi episodi: il siparietto con Milik per la sostituzione dell’attaccante polacco con il Benfica e la pesantissima espulsione contro il Monza per fallo di reazione ai danni di Izzo, rosso che potrebbe addirittura costargli tre giornate di squalifica. E questi episodi non sono tollerabili, a maggior ragione da un campione dalla comprovata esperienza come l’argentino. Il quale, va dato atto, si è prontamente scusato: «Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli», poi applaudito dalla moglie, sempre sul web: «Chiedere scusa è una virtù di pochi». Ma i tifosi si interrogano sull’apporto finora offerto dall’argentino, ora impegnato con la Nazionale e con l’attenzione rivolta al Mondiale ormai alle porte. Il popolo bianconero si aspetta molto di più, giustamente.