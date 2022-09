Juve, Di Maria chiede scusa: "La sconfitta è solo colpa mia"

MONZA - Angel Di Maria si è reso protagonista durante la partita tra Juve e Monza, ma per i motivi sbagliati. L'argentino, infatti, anziché aiutare la squadra a trovare una svolta si è fatto espellere al 43’ del primo tempo, lasciando i suoi in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Il Fideo ha reagito con una gomitata alla marcatura di Izzo e l'arbitro Maresca non ha avuto dubbi: cartellino rosso diretto. Di Maria salterà così sicuramente la sfida contro il Bologna ed è a rischio anche per quella contro il Milan.