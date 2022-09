Ranieri: "La Juve ha paura, strano vederla così con Allegri"

TORINO - La Juve di Allegri non va ed è in crisi nera. La sconfitta contro il Monza, che ha centrato la sua prima e storica vittoria in Serie A proprio contro i bianconeri, ha allungato il periodo negativo e alimentato il dibattito: Max deve essere esonerato? Il club per ora continua con Allegri, non si cambia. Certo però che vedere la Juve così fa specie, come ammesso anche da Claudio Ranieri: "È difficile dare giudizi ma quello che vedo io è una squadra senza entusiasmo e con troppe paure, e fa strano pensare che una formazione di Allegri sia in queste circostanze", ha detto in occasione del premio "MM7" in memoria di Mario Mariozzi, ex giocatore ed allenatore.