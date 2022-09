Juve, carica social di Locatelli: “Lavora duro in silenzio”

Manuel Locatelli vuole riprendersi la Juventus. Il numero 5 bianconero (numero di maglia cambiato dopo aver indossato la n.27 nella stagione 2021/2022), arrivato nel club dei suoi sogni durante la sessione estiva di mercato dello scorso anno per quasi 40 milioni di euro dal Sassuolo, ha postato tramite le sue storie su Instagram un messaggio motivazionale per caricarsi: “Lavora duro in silenzio, fai fare rumore al successo”. L’inizio di stagione del centrocampista classe 1998 non è stato dei migliori: dopo le prime prestazioni non al top, un infortunio lo ha costretto a saltare le ultime tre partite tra Serie A e Champions League contro Salernitana (2-2), Benfica (1-2) e Monza (0-1). In totale, con la maglia della Juve, Locatelli ha collezionato finora 49 presenze condite da 3 gol e 5 assist.