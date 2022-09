Juve al lavoro sul campo: partitella a ranghi misti col team Next Gen

TORINO - Nonostante la pausa per le nazionali e gli assenti impegnati negli impegni internazionali, la Juve ha svolto una sessione di allenamento mattutina, sotto la pioggia, a Vinovo (dove i giocatori rimasti si sono allenati per tutta la settimana). Sabato di lavoro a ranghi misti per gli uomini di Allegri, che si sono allenati unitamente al team Next Gen, con cui hanno anche disputato una partitella. Dopo l'allenamento di oggi, i bianconeri osserveranno due giorni di pausa e torneranno in campo martedì pomeriggio alla Continassa.