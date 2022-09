Juve, Giovinco: visita a Vinovo e l'incontro con vecchi amici

TORINO - "C'è un viso familiare a Vinovo". Scrive così sui social l'account ufficiale della Juventus, che ha postato il video della visita di Sebastian Giovinco al Training Center. L’ex bianconero, che lavorerà con il club per curare l’Academy di Toronto, ha incontrato tanti vecchi amici tra cui Montero, Pessotto e De Ceglie. Giovinco ha visitato anche l'edificio della Juve Women, incontrando l'allenatore Montemurro. L'ex attaccante ha già firmato insieme al presidente Andrea Agnelli l’accordo per il suo nuovo incarico, ed è pronto ad offrire la sua esperienza per formare nuovi giovani calciatori in Canada.