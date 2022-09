Juve, infortunio per Miretti: ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21

"Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti lascia il ritiro a causa di un trauma alla caviglia destra riportato durante l’allenamento di ieri pomeriggio". Con questa breve nota la Nazionale italiana under 21 rende noto che il giovane talento bianconero classe 2003 si è infortunato durante una sessione di allenamento e, pertanto, farà rientro alla Continassa dove sarà valutato dallo staff medico della Juventus. Per Allegri si tratta dell'ennesima perdita in un centrocampo già colpito dai problemi accusati da Pogba, Locatelli e Rabiot.