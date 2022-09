Juve, le cinque sfide per evitare di finire spalle al muro

TORINO - Per non trovarsi con le spalle al muro, Massimiliano Allegri e la Juventus sanno cosa devono fare: vincere, possibilmente pure convincere. Semplice? Macché, per una squadra che è entrata in una pericolosa spirale negativa. Negli occhi c’è ancora il finale della partita con il Monza, a distanza di poco più di una settimana dal tracollo che ha fatto imbufalire i tifosi: contestazione di fronte ai giocatori ammutoliti e a testa bassa, Allegri via al fischio finale dopo aver assistito alla gara dallo sky box in tribuna per squalifica, e le bocche cucite della dirigenza. Quattro giorni prima le facce erano le stesse, ma forse il capitombolo aveva lasciato segni ancora più pesanti: la sconfitta con il Benfica aveva incrinato ulteriormente le già scarne certezze juventine, tanto che Allegri non aveva potuto schivare le domande sul suo futuro, con l’accesso agli ottavi di Champions in discussione se non addirittura compromesso: «Io non mi sento a rischio, non mi sento a rischio per niente. Questi momenti fanno parte del calcio, sono momenti difficili e le aspettative, si sa, sono molto alte. Ripeto, dobbiamo solo stare zitti e lavorare». A Monza si era sottratto al fuoco incrociato non per sua volontà, ma perché squalificato, tuttavia il ritornello del suo vice Landucci era lo stesso: «Noi non ci arrendiamo, ora servono fatti e non parole». I fatti, dunque, a cominciare da domenica quando allo Stadium arriverà il Bologna e il finale atteso non potrà essere né quello visto con la Salernitana (al netto degli strafalcioni arbitrali e delle sconcertanti lacune del Var) e nemmeno quello triste dell’UPower Stadium. Ma per tornare Allegri, in tutti i sensi, serviranno 15 giorni da vera Juve altrimenti gli incubi rischiano di allontanarsi dalla dimensione onirica per diventare maledettamente concreti.

Giova ricordarlo, per chi magari si è perso le puntate precedenti. L’esonero di Allegri non è un argomento all’ordine del giorno: non lo è stato nelle ore dopo la débâcle di Monza, non lo è stato durante il Cda bianconero e non lo sarà nemmeno nei prossimi giorni, lo abbiamo raccontato in più occasioni.