La Juve, in cerca di autostima, ritrova il sorriso di Szczesny

TORINO - Tra i bianconeri a cui ha fatto bene, anzi molto bene, un giro in Nazionale, c’è sicuramente Szczesny, il portiere bianconero che con la sua Polonia ha ritrovato la doppia gioia di ritrovarsi tra i pali e della vittoria dopo che alla Juve era rimasto fermo per i postumi di un infortunio. Impegnato nel girone di pertinenza di Nations League, incassata la sconfitta interna per due a zero con l’Olanda, ha aiutato con interventi difficili e decisivi la Nazionale a vincere in Galles e quindi evitare la retrocessione nella Lega B. Dopo la partita è stato quindi molto eloquente nel raccontare la propria soddisfazione: «In Galles è stata una battaglia molto fisica. Era dura. Hanno iniziato molto bene la partita, in attacco. Abbiamo dovuto scavare a fondo per rimanere in gara e poi cercare il nostro obiettivo. Sapevamo che un pareggio sarebbe andato bene anche per noi, quindi siamo rimasti compatti. Non è stata bella da vedere, ma è stata una buona prestazione di squadra. Partita che aiuta per il Mondiale? Questo match ha aiutato molto, non si vuole retrocedere in Lega B poco prima del Mondiale. Volevamo finire alla grande. Siamo riusciti a ottenere una bella vittoria, importante, che innalzerà lo spirito della squadra».





Dunque da oggi entra un sorriso in più nello spogliatoio bianconero, anzi due visto che con lui il risultato se lo gode pure il compagno di passaporto Milik, che con il Galles è stato lasciato in panchina a riposare. Una manciata di ottimismo che non potrà che rallegrare Max, alle prese con un gruppo sul quale grava la responsabilità di lasciarsi alle spalle questo avvio deludente sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Dunque oggi pomeriggio il tecnico toscano ritrova parte della truppa ancora priva dei calciatori ancora impegnati negli appuntamenti internazionali, e inizia l'operazione rilancio che dovrà coincidere con una prova convincente e vincente domenica sera all'Allianz Stadium contro il Bologna di Thiago Motta che, pure lui, non è messo benissimo seppur appena arrivato a sostituire Mihajlovic in quanto reduce dal patatrac interno con l'Empoli. Dunque Allegri almeno il problema numero uno l'ha accantonato poiché Szczesny è di nuovo disponibile e arruolabile anche se sarebbe ingeneroso chiuderla qui in quanto Mattia Perin non ha mai fatto rimpiangere il forte collega polacco, risultando spesso determinante con parate per nulla scontate. Si dice sempre che è importante cominciare a mettere a posto il primo tassello e la Juve del ciclo da dodici sfide che porterà allo stop Mondiale sarà vissuto con il doppio portiere a disposizione, dunque una emergenza in meno e una situazione positiva che non si è quasi mai configurata in questa stagione per il doppio stop in cui è incorso il polacco.