Juve: Allegri riabbraccia Alex Sandro, Locatelli e Rabiot

TORINO - Domenica alle 20:45 la Juventus ospiterà il Bologna in occasione dell'8ª giornata di campionato, i bianconeri sono tornati ad allenarsi con buone notizie per Massimiliano Allegri. Dopo 2 giorni di riposo la squadra è tornata al lavoro questo pomeriggio al Training Center con Alex Sandro, Manuel Locatelli ed Adrien Rabiot che si sono allenati in gruppo. In merito ai giocatori impegnati con le nazionali solo i polacchi Milik e Szczesny sono rientranti presenziando all'allenamento odierno focalizzato su un programma composto da esercitazioni tecnico-tattiche di possesso palla.