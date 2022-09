Bonucci rinato con l'Italia: da Mancini assist ad Allegri

TORINO - Squarcio d’azzurro sul cielo bianconero. Un’immagine forse un filo troppo romantica ma utile per capire come potrebbe cambiare il clima sul pianeta Juve. Proprio così perché il Leonardo Bonucci tornato dalla Nazionale è un giocatore ritrovato sotto tutti i punti di vista. Caratteriale, fisico e tecnico. Oltre che tattico, ma su questa variante ne parleremo a lungo tra poche righe. Cominciamo dall’aspetto motivazionale: lasciata Torino per questa doppia avventura nell’Italia contro Inghilterra a Milano e Ungheria in trasferta, il capitano ha assolto al meglio la responsabilità di chi indossa al braccio la fascia. La Nazionale di Mancini ha infatti beneficiato della sua esperienza e del suo carisma in campo centrando due vittorie tanto robuste quanto inattese grazie anche al contributo del difensore juventino. Che ha sfruttato al meglio la decisione del commissario tecnico di schierarlo al centro della difesa a tre con, angeli custodi al suo fianco, i gladiatori Acerbi e Toloi. La scelta è risultata più che mai lungimirante: infatti lo ha affrancato dal compito di marcatura assidua e continua su un attaccante, permettendogli di utilizzare con frequenza la sua arma segreta, il lancio di 40 metri. E proprio da una sua prodezza in questo senso ecco la palla controllata al volo da Raspadori nel cuore dell’area inglese per poi sparare la palla sul palo lontano a sbloccare l’equilibrio e ottenere i tre punti. In Ungheria, poi, nella bolgia del tifo biancorosso, ha mantenuto compatta la retroguardia azzurra motivando e trasmettendo fiducia non solo ai compagni di reparto.





A questo punto c'è d sperare che Massimiliano Allegri raccolga l'assist del Mancio per sfruttare al meglio un cardine della difesa che sinora, a dire la verità, nella Juventus di questa stagione aveva evidenziato più di una ruggine. Forse anche per colpo di qualche fastidio muscolare di troppo che aveva impedito al calciatore trentacinquenne di trovare la giusta condizione e quindi fiducia, non a caso è stato utilizzato a singhiozzo proprio per la sua disponibilità a singhiozzo. Ora però potrebbe essersi registrato il suo punto di svolta per quanto riguarda l'annata con due match disputati alla grande nonostante siano stati disputati a così breve distanza l'uno dall'altro. La Juventus già per questa sfida delicatissima di domenica sera contro il Bologna potrà contare non solo su un uomo recuperato ma su un giocatore che deve rappresentare gioco forza, per i gradi e la sua anzianità aziendale, l'incarnazione del Dna bianconero. Per gli ultimi arrivati qualcosa di molto importante, che sinora di fatto è mancato.