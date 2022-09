Gentile, il compleanno con le sue donne: la mamma e la Juventus

TORINO - «Ieri per me è stato un compleanno speciale perché tu sei sempre con me mamma…». Così scrive su Instagram Claudio Gentile, dopo aver festeggiato i suoi primi 69 anni. Le sue due donne: la madre sempre a fianco e la Juventus, appesa sulla parete e nel web, con i post sempre apprezzati dall’ex difensore campione del mondo nel 1982 con l’Italia di Enzo Bearzot. E arrivano anche gli auguri del ct azzurro Roberto Mancini. Oltreché dei tifosi che non dimenticano l’uomo che ha fermato Zico e Maradona.