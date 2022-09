Juventus, Paredes vi farà... ubriacare. Con "Mi Victoria"

TORINO - (e.e.) La tradizione prosegue in casa Juventus. Dopo Andrea Pirlo e Andrea Barzagli, ecco Leandro Paredes produttore di vino. Nella sua Argentina, dove ha lanciato il “Mi Victoria”, Malbec di Mendoza dove ha aperto l’attività nel 2018 con la sorella Vanesa. L’edizione limitata firmata dall’ex centrocampista del Psg è per intenditori, “Gran Reserva”. Alla presentazione-inaugurazione era intervenuto l’amico-compagno nell’Argentina e nella Juventus, Angel Di Maria, un vernissage elegante a Buenos Aires. «Era un passatempo e poi è diventato un progetto che ha un profondo significato, l’unità della famiglia, l’incontro con gli amici, la felicità di stare insieme, giorno per giorno». La partita iniziale del Mi Victoria era di 3 mila bottiglie. E venendo a Torino, facile che Langhe e Roero attirino Leandro: dopo il riscatto fissato a 22,1 milioni, sarà ancora bianconero. E ci sarà da brindare con Mi Victoria, sperando che la stagione alla Juve abbia preso un’altra piega…