Juve-Salernitana, Gravina e Rocchi ancora insistono!

Ricapitoliamo per i distratti o per chi ha voluto dimenticare il finale di Juventus-Salernitana. All’ultimo minuto del recupero, sul risultato di 2-2, c’è un corner per i bianconeri. Lo va a battere Cuadrado, davanti a lui c’è Candreva nella classica posizione di chi fa “barriera” per complicare il tiro diretto in porta. Lo vedono tutti, anche al Var, perché le immagini a disposizione lo riprendono nell’inquadratura dal basso della cosiddetta steadycam. Il cross del colombiano viene colpito di testa da Milik e la palla finisce in rete. Nell’area piccola c’è Bonucci che prova a intercettarla, ma non la tocca e non interferisce con la visuale del portiere della Salernitana. L’arbitro Marcenaro e l’assistente Trinchieri, ben posizionato sulla linea di Candreva, convalidano il gol. Il Var Banti richiama l’attenzione del direttore di gara al video ipotizzando il fuorigioco attivo di Bonucci, Marcenaro - in una gazzarra senza senso che non riesce a gestire - rivede e annulla. Piccolo particolare: attivo o no, Bonucci NON era in offside perché tenuto in gioco da Candreva. Ma il Var non lo può vedere e traccia le linee del fuorigioco senza di lui, su un’inquadratura che la regia ha “stretto” escludendo una buona porzione di campo. E così si compie quello che la stampa straniera (che non ha interessi a strumentalizzare niente) ha definito «il più grande errore da quando esiste il Var». Un record di cui andare poco orgogliosi, ma che non scalfisce la serafica autodifesa di Rocchi e del presidente federale Gravina, che ieri al Football Social Forum di Roma ha ribadito il concetto: «Episodio strumentalizzato. Non meritava tutta questa enfasi. Qualcuno ha parlato di malafede, ma sia il Var che l’Avar non hanno potuto vedere quelle immagini». Il problema, però, è che proprio perché non c’erano le immagini che il Var non doveva intervenire! È vero: dal video non è possibile vedere la posizione di Candreva, che poi altre immagini hanno rivelato tenere in gioco Bonucci per almeno mezzo metro, ma come è possibile tracciare le linee del fuorigioco senza vedere sullo schermo una porzione di campo? Come si può escludere la presenza di un giocatore nell’angolo cieco delle telecamere? Oltretutto un giocatore che si è visto a due metri dalla linea di fondo nell’immagine dal basso. Come è possibile, insomma, perdersi Candreva e tirare comunque le linee del fuorigioco?