La Juve prepara la sfida al Bologna, Allegri lavora con i nazionali

TORINO - Dopo la sosta per le nazionali, la Juventus inizia a preparare la prossima sfida di campionato in programma domenica sera allo Stadium contro il Bologna. L’allenamento odierno ha visto il rientro in gruppo di Bonucci, Danilo, Bremer, McKennie, Kostic e Vlahovic tornati alla Continassa dopo gli impegni con le rispettive selezioni.