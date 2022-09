Juve, serve un’allegrata per togliere l’ansia

TORINO - Vincere aiuta a vincere, ma a volte bisogna aiutarsi da soli per uscire dalle difficoltà. A volte basta un’Allegrata, il nome con cui comunemente si sintetizza una trovata tattica o una scelta tecnica dell’allenatore bianconero in grado di cambiare le sorti non solo di una partita, ma in certi casi addirittura di una stagione. Finora non si sono visti giochi di prestigio o intuizioni geniali del tecnico livornese: diciamo che dal momento del ritorno, dal Max II, gli assi nella manica si sono esauriti, ma questo non significa che da un momento all’altro non si possa cambiare la rotta anche grazie a un prodigio tattico. In realtà la sensazione è che sia più una difficoltà psicologica a bloccare una Juventus che ha perso certezze e sembra sentire il pallone pesante come un macigno.