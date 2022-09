Sofia Cantore compie 23 anni: gli auguri speciali della Juve

Sono giorni speciali questi per Sofia Cantore . La rete messa a segno nel 2-0 contro il Koge è stato il miglior regalo che si potesse fare in vista del suo 23° compleanno. Proprio oggi, infatti, l'attaccante di Lecco spegne 23 candeline e la Juve gli ha voluto dedicare un post sui social per questo giorno speciale.

La carriera: dalla Juve alla...Juve

Cresciuta nel Fiammamonza, nel 2017 passa alla Juve dove rimane per due stagioni. Dopo un avvio in sordina cresce e chiude con 4 reti in 19 gare. Un infortunio al ginocchio, però, oltre a fargli saltare le fasi finali del campionato Primavera, compromette anche la stagione seguente. Nel 2019, dunque, è tempo di fare le valigie per trasferirsi al Verona e mettere nel suo bagaglio altre esperienze. Con gli scaligeri colleziona in Serie A 14 presenze, impreziosite da tre gol. Poi va alla Florentia e realizza 9 reti in 22 apparizioni. Infine, prima di tornare alla Vecchia Signora, nell’ultima stagione indossa la casacca neroverde del Sassuolo: 14 gare in A, 8 gol e un ruolo da protagonista assoluta nel gioco degli emiliani. Poi un altro infortunio, frattura del perone destro, che l’ha costretta a fermarsi prima dello sprint finale. Era febbraio e da allora Sofia ha cominciato a lavorare per essere pronta all’alba della nuova stagione. Con la Juve la Cantore ha vinto due scudetti e una Coppa Italia. Ora è tempo di tagliare nuovi traguardi.