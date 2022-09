La Juve prepara la sfida al Bologna: Miretti si allena con il gruppo

TORINO - Prosegue la preparazione della Juve in vista dell'impegno in campionato contro il Bologna di Thiago Motta. Per la sfida dell'Allianz Stadium di domenica, con calcio d'inizio alle 20.45, i bianconeri si sono ritrovati questa mattina sotto la pioggia della Continassa per l'allenamento dell'antivigilia.