Vlahovic resta concentrato sulla Juve: cosa gli ha chiesto Allegri

TORINO - Da parte sua, Dusan Vlahovic è focalizzato su null’altro che non sia la Juventus. Ha vissuto il passaggio al club bianconero come un sogno che si avvera, lo scorso gennaio, e ora è deciso a dare un nuovo inizio alla sua esperienza a Torino. L’avvio di stagione è risultato ad andamento intermittente: alti (soprattutto in principio: gol e quelle punizioni che parevano una sentenza seriale) e bassi (ultimamente: crisi realizzativa, critiche, umore ai minimi).

In Nazionale ha tuttavia ritrovato sia la gioia della marcatura (ma pure l’assist per Aleksandar Mitrovic l’ha riempito di soddisfazione) sia il sorriso. Dopo il preziosissimo successo contro la Norvegia, il bomber ha spiegato: «Quando guardi le nostre partite dagli spalti o dalla televisione, puoi vedere che siamo uniti, che abbiamo questo in comune, abbiamo creato un gruppo di altissima qualità e tutti ci completiamo a vicenda. Abbiamo sicuramente quella fame di vittorie e successi, e penso che questo dimostri che non è un caso che stiamo ottenendo questi risultati».

A questo punto bisogna provare a fare gruppo a Torino. Il tecnico Massimiliano Allegri ha il compito di assemblare finalmente una Juventus in cui gli attaccanti siano serviti a dovere, in cui la manovra sia più rapida, in cui le verticalizzazioni siano meno sporadiche e più riuscite. Di contro, da parte sua, l’ex viola dovrà migliorare in alcuni aspetti caratteriali e mentali.