Juve, Yildiz show: esultanza alla Vlahovic e sui social chiamano Allegri

TORINO - Un primo tempo a scalpitare in panchina, un secondo da scatenato dopo la scelta di Montero di mandarlo in campo per ribaltare un derby che sembrava segnato, chiuso sotto 3-1 dopo 45': Kenan Yildiz è l'uomo del giorno in casa Juve dopo la doppietta che ha ribaltato la stracittadina consegnandola ai bianconeri, vincitori 4-3 dopo una grandissima rimonta. Il giovane turco ha prima riaperto subito la partita e dopo il rigore del 3-3 di Huijsen ha deciso la sfida con un gran colpo di testa, esultando alla Vlahovic con tanto di dita a tappare le orecchie. Torino bianconera in Primavera e tifosi scatenati sui social: sotto il post della vittoria del profilo delle giovanili juve un tripudio di commenti per il piccolo fenomeno e anche la richiesta ad Allegri di tenerlo in considerazione per la prima squadra.