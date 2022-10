Champions Juve, Allegri: "Maccabi? Hanno messo in difficoltà Psg e Benfica"

TORINO - "L'obiettivo della Juve? Cercare di vincere, sempre. Mettiamo grande impegno nel cercare di portare la Juve nelle posizioni che le competono, ma ci sono anche altre squadre. Vincere è una cosa straordinaria, la Juve l'ha fatto per 9 anni, bisogna avere entusiasmo e tenere i piedi a terra, senza farsi prendere da isterismi". Sono le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni de 'La Domenica Sportiva'. Il tecnico bianconero ha parlato del successo per 3-0 sul Bologna , parlando delle dure settimane prima della sfida: "È normale, siamo alla Juventus e c'è pressione. È stata una bella vittoria, i ragazzi hanno dimostrato grande personalità e grande gestione della partita. A livello mentale sono stati molto bravi. Ansia alla vigilia? Ce n'era meno rispetto al passato. Ho detto ai ragazzi di non strafare e di mettersi a disposizione della squadra, che poi il gol sarebbe arrivato".

Allegri sulla sfida contro il Maccabi

Adesso ad attendere i bianconeri c'è la sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa, in programma mercoledì 5 ottobre alle ore 21 allo Stadium di Torino: "Non sarà una partita semplice. Il Maccabi ha dato filo da torcere al PSG e al Benfica. Sarà una partita da vincere sul campo, non sarà facile". Sull'attuale rapporto con i tifosi: "Quando vinci per tanti anni ti abitui così, e quando perdi sembra un pericolo mortale. I tifosi sono stati bravi a starci vicini, è normale che qualche fischio ci fosse all'inizio, i ragazzi sono stati bravi a trasformarli in applausi". Infine sulla panchina lunga: "Avere tutti a disposizione mi rende più facile la gestione nel minutaggio e nei cambi".