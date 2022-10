Juve, le reazioni social dopo il Bologna: la gioia di Kostic e la carica di Milik e Rabiot

TORINO - La Juventus è tornata a vincere in campionato dopo la sosta e i bianconeri, tramite i social, hanno voluto esprimere tutta la loro soddisfazione. Tra i tanti messaggi c'è quello di Filip Kostic, che nel 3-0 contro il Bologna ha trovato il suo primo gol in bianconero: "Amo questa sensazione! Tre punti importanti e il mio primo gol con la Juventus: una notte da ricordare!", ha scritto su Instagram. "Tre punti importanti ma con la testa già ai prossimi", scrive Vlahovic, autore dell'assist per il gol dell'esterno serbo. De Sciglio scrive: "Il modo migliore per ripartire dopo la sosta", mentre il capitano Bonucci si affida semplicamente allo slogan: "Fino alla fine". Messaggio semplice ma efficace anche da parte di Miretti, che scrive: "Insieme", con due cuori bianconeri.