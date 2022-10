Juve, Bonucci raggiunge Bettega per presenze in bianconero

TORINO - Contro il Bologna allo Stadium la Juve ha ritrovato la vittoria in campionato, chiudendo con un ottimo 3-0 finale. Si è trattato di una partita speciale per il capitano Leonardo Bonucci per diversi motivi. Oltre ad aver mantenuto la porta inviolata, il difensore bianconero ha festeggiato un importante traguardo raggiunto che lo farà restare nella storia del club.