Juve, ma ci voleva tanto?

Forse servirà un altro ritmo per battere il Milan a San Siro sabato sera, ma giocando come ieri i bianconeri avrebbero vinto a Monza. Anzi, contro il Bologna la Juventus ha fatto tutto quello che sarebbe servito per battere la Salernitana e il Benfica, due vittorie che avrebbero cambiato tutto o quasi lo scenario nel quale si muove ora la squadra di Allegri, mandando comunque chiari e forti, dunque, i segnali di guarigione. Poi, se questa sarà ricordata come la partita della svolta lo sapremo solo tra un po’, ma un tre a zero così pulito e rotondo sciacqua via molte ansie. A partire da quelle di Dusan Vlahovic, ieri autore di un gol e anche di un assist per l’amico Kostic: il recupero psicologico del numero nove vale quanto quello fisico di Pogba e Chiesa, perché finora Allegri non ha goduto che del 50% del potenziale di Vlahovic, che può fare di molto di più. Esattamente come la Juventus che per qualità e numero di campioni dovrebbe essere in circostanze migliori a risolvere un altro tipo di problemi. Ma è buona cosa per il popolo juventino, travagliato da un frustrato malcontento, che contro il Bologna la squadra abbia fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare per evitare 7 punti di distacco dalle prime.