Juve, Alex Sandro: "Rinnovo? Non dipende solo da me"

TORINO - La Juve batte 3-0 il Bologna E torna a vincere dopo un mese. Kostic , Vlahovic e Milik firmano il ritorno al successo della Vecchia Signora, chiamata a confermare i buoni segnali visti contro i rossoblù anche nei prossimi appuntamenti. I bianconeri, infatti, sabato alle 18 faranno visita al Milan mentre la settimana seguente ci sarà il derby contro il Torino. Alex Sandro, intanto, al termine del match contro il Bologna ha commentato così la prestazione della squadra: "Questa settimana abbiamo lavorato con la giusta mentalità. Dovevamo portare i tre punti a casa e abbiamo fatto una partita con grande umiltà. In questa fase dobbiamo fare le cose semplici, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti".

Alex Sandro sul rinnovo e sulle possibilità di vittoria con Brasile e Juve

A proposito dell'almichia con la coppia d'attacco formata da Vlahovic e Milik, a segno entrambi contro il Bologna, ha detto: "Quando giochiamo con loro davanti, sappiamo che possiamo mettere la palla in area con gli occhi chiusi. Sia gli esterni che noi terzini troviamo sempre uno dei due". Il brasiliano dovrebbe essere uno dei protagonisti di Qatar 2022 con la nazionale verdeoro. Sulle probabilità di vittoria ammette: "Abbiamo una bella possibilità sia con il Brasile che con la Juventus. Spero tutte e due". Infine sul rinnovo con i bianconeri - andrà in scadenza a giugno 2023 - ammette: "Dipende dalla società, il rinnovo non posso farlo da solo".

