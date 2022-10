Juve, Yildiz ha messo le ali: ecco il suo mondo, dai videogame al mito NBA Curry

L'eccezione, nella sua ancora albeggiante carriera, affonda le radici fino all'infanzia. La chiamata del Bayern Monaco a soli 7 anni, il primo contratto con Adidas firmato a 10, record di precocità commerciale ancora oggi senza pari nel mondo del calcio. E così via, fino all'esordio della scorsa settimana in Under 21, in mezzo a coetanei solo per pensiero e linguaggio con il pallone tra i piedi, perché la carta d'identità assegna invece loro un lustro in più rispetto al rifinitore della Juventus. Già, la Juventus: il club che in estate lo ha voluto con maggior convinzione, dopo i vani tentativi dei bavaresi di rinnovarne il contratto. Ci ha provato il Barcellona , ci ha pensato il Psg . Ma lo hanno strappato alla folta concorrenza i bianconeri, che l'hanno blindato fino al 2025 e l'hanno subito messo a disposizione di un'istituzione come Montero , nel frattempo insediatosi come allenatore dell'Under 19.

Yildiz alla corte di Allegri?

L'analoga selezione in cui militava in Germania, dopo che lo scorso anno il Bayern aveva inizialmente optato per schierarlo in Under 17. Risultato? Quattro gol e cinque assist in sette presenze, a proposito di precocità e di eccezionalità, con annessa l'immediata promozione al piano di sopra. Alla Continassa non vogliono fare il passo più lungo della gamba, anche se il turco nato in Germania si è già anche allenato agli ordini di Allegri con la prima squadra: per ora lavora sodo in Under 19, la cui missione questo pomeriggio è quella di battere il Maccabi Haifa (ore 14, a Vinovo) per proseguire la rincorsa al passaggio del turno in Youth League. Yildiz, in campionato, ha già illuminato la scena: nel primo posto in classifica c'è anche la sua firma, cesellata con quattro reti e due assist in sei gare. Ma ora è arrivato il momento di risplendere anche in Europa, rigorosamente di fronte ad avversari di uno o due anni più esperti di lui, per dimostrare di valere palcoscenici sempre più prestigiosi. Come la Juventus Next Gen di Brambilla, certo, sbocco naturale per cui è lecito chiedersi quando e non se, ma non soltanto. "Kenan sta dimostrando che il futuro è suo – ha spiegato Montero sabato, a margine della clamorosa rimonta sul Torino da 3-1 a 3-4, grazie anche e soprattutto all'ingresso in campo del trequartista turco che la Federcalcio tedesca continua a reclamare per sé –. L'importante, ora, è aiutarlo a fargli mantenere i piedi per terra: lavorare, lavorare e lavorare. Con la giusta applicazione e con le evidenti qualità di cui dispone è ovvio che possa arrivare fino alla prima squadra".