Juve, il Maccabi digiuna per lo Yom Kippur? Parla il tecnico Bakhar

TORINO - "Yom Kippur? Io e i giocatori saremo a digiuno. Non sarà facile perchè i calciatori digiuneranno prima del match ma non vogliamo alibi. Abbiamo una rosa ampia e alcuni giocatori stranieri non di religione ebraica e potranno giocare". Sono le parole di Barak Bakhar, tecnico del Maccabi Haifa, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juve. La sfida contro i bianconeri coincide infatti con la maggiore ricorrenza religiosa del calendario ebraico, che prevede appunto il digiuno per tutta la giornata. "Ovviamente non è un giorno normale - prosegue il tecnico -. Noi lo rispettiamo anch'io per primo. Forse anche qualcuno che digiunerà vorrà giocare, perchè il digiuno finisce un'ora e mezza prima e magari riuscira a nutrirsi in modo sufficiente. I giocatori che schiereremo domani saranno pronti. Saremo preparati per dare il massimo".